Königstraße in Stuttgart Wem gehört die Einkaufsmeile?

Die Königstraße in Stuttgart hat Häuser in einer 1-A-Lage in der Stuttgarter City. Doch es gibt ein Geheimnis um die Eigentümer. Wer steckt hinter den Immobilien, wem gehört die Einkaufsmeile? Wir zeigen es auf.