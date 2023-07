1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Unbekannte brechen in eine Gaststätte an der Böblinger Straße ein und machen fette Beute. Vermutlich gelangten sie durch ein gekipptes Fenster ins Innere.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unbekannte sind nach Angaben der Polizei am Dienstag in eine Gaststätte an der Böblinger Straße in Stuttgart-Süd eingebrochen und haben mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Die Einbrecher öffneten demnach zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr ein vermutlich gekipptes Fenster und stiegen anschließend hinein.