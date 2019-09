1 Unbekannte hebelten ein Fenster auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Marks

Unbekannte brechen in einen Friseursalon ein und stehlen mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf die Hilfe von Zeugen.

Stuttgart - Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in einen Friseursalon an der Böblinger Straße in Stuttgart-Süd eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Täter drangen demnach zwischen 19.30 Uhr und 8 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten ein. Sie brachen die Kasse auf und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer 0711/8990 3300 zu melden.

