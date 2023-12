ask 22.12.2023 - 14:21 Uhr

4 Heruntergefallene Deckenleuchten in der Karl-Kloß-Straße. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur

Auf der Karl-Kloß-Straße in Stuttgart-Süd hat am Freitagmittag ein e Abschleppdienst in einem Tunnel mit seinem Kran zwei Lampen von der Decke gerissen. Die Polizei wurde gegen 12.30 Uhr dazu gerufen. Der Fahrer begann große Teile selbst aufzuheben – die Straßenreinigung beseitigte die restlichen Teile.