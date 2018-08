Stuttgart-Süd 48-Jähriger nach Drogenkonsum gestorben

Von red 16. August 2018 - 12:33 Uhr

Der Verstorbene wurde scheinbar Opfer seines Drogenkonsums (Symbolbild). Foto: dpa

Eine Sozialarbeiterin fand den leblosen Körper eines Mannes am Dienstag in seiner Wohnung im Stuttgarter Süden. Er soll an einer Überdosis gerstorben sein.

Stuttgart - Ein 48 Jahre alter Mann ist am Dienstag in seiner Wohnung im Stuttgarter Süden offenbar an den Folgen seiner Drogensucht verstorben. Wie die Polizei berichtet, fand ihn eine Sozialarbeiterin gegen 9.15 Uhr leblos neben seinem Bett liegend und alarmierte die Rettungskräfte. Sie konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen.

Der Verstorbene soll zuvor Rauschmittel konsumiert haben. Eine chemisch-toxikologische Untersuchung soll die genaueren Todesumstände klären.