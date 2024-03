1 Das Kraftwerk der EnBW in Münster ist ein wesentlicher Lieferant von Fernwärme für Stuttgart. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Der Betrieb des Fernwärmenetzes in der Landeshauptstadt soll nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs ausgeschrieben werden. Die Stadt will in zwei Stufen vorgehen.











Link kopiert



Die Landeshauptstadt will nach dem Richterspruch zum Fernwärmenetz die 2014 gestoppte Ausschreibung zur Konzession wiederbeleben. Am Donnerstag entschied der Gemeinderat über die Folgen aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs. Ob die Stadtwerke Stuttgart (SWS) sich am Verfahren beteiligen, ist unklar.