1 Der schwer verletzte 43-Jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild). Foto: imago/Schöning

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Cannstatt bricht am Freitag ein Streit aus. Ein Mann verletzt dabei einen anderen lebensgefährlich.











Ein 42-Jähriger soll einen 43-Jährigen am Freitag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Cannstatt schwer verletzt haben. Polizeibeamte nahmen den 42 Jahre alten Mann an der Schmidener Straße fest, wie die Polizei mitteilte.