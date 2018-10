Stuttgart Streifenwagen rammt Auto – vier Verletzte

Von red/dpa 13. Oktober 2018 - 08:46 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei ist am Freitagabend in einen Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt verwickelt. Vier Personen werden bei dem Zusammstoß verletzt.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein Streifenwagen hat in Stuttgart-Bad Cannstatt auf einer Einsatzfahrt einen Kleinwagen gerammt. Vier Menschen wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach waren zwei Polizisten (27 und 23 Jahre alt) am Freitagabend in ihrem Wagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem dringenden Einsatz. Beim langsamen Überqueren der Neckartalstraße kam es auf einer Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem Smart. Dabei wurden der 22-jähriger Smartfahrer und sein 21-jähriger sowie die Polizisten verletzt.

Wie genau es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.Der Schaden soll bei rund 30 000 Euro liegen.