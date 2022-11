1 Im Müllheizkraftwerk Münster gibt es derzeit Probleme bei der Eingangswaage, eine davon ist noch defekt. Foto: ARTIS/Uli Deck

Derzeit kommt es zu Problemen bei der Müllabgabe im Kraftwerk. Wegen technischer Schwierigkeiten kann weniger Abfall abgeliefert werden.















Ende vergangene Woche ist es beim Restmüllheizkraftwerk Münster zu Verzögerungen bei der Entleerung der Müll-Laster gekommen. Der Grund: Derzeit gibt es technische Störungen, die zu Einschränkungen bei der Verbrennungskapazität führen, wie EnBW-Sprecher Hans-Jörg Groscurth mitteilt. Deshalb könnten Teile der Verbrennungsanlage nicht genutzt werden. Auch gibt es Probleme bei der elektronischen Eingangserfassung im Bereich der Waage im Werk.

Vor Ort spitzte sich die Verkehrssituation teilweise zu, weil es wegen der nachgeholten Abfuhren nach dem Feiertag eine besonders hohe Zahl an Müllfahrzeugen gegeben habe, die Abfall abliefern wollten, wie Guido Bauernfeind, Betriebsleiter des Heizkraftwerks, erläuterte. Dadurch sei es zu Staus vor dem Kraftwerk auf der Neckartalstraße gekommen. Ferntransporte seien zu anderen Anlagen umgeleitet worden. Wann der Betrieb wieder reibungslos laufen könne, sei noch unklar.

Am Montag keine größeren Rückstaus mehr

Am Montag gab es nach Angaben von Groscurth keine nennenswerten Rückstaus mehr vor dem Kraftwerk. Aktuell hätten sich die Wartezeiten bei der Anlieferung im Heizkraftwerk Münster deutlich reduziert. „Die defekte Waage kann voraussichtlich kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden, was die Abfertigung nochmals beschleunigt“, so der EnBW-Sprecher. Voraussichtlich gegen Ende der Woche werden alle technischen Einschränkungen wieder beseitigt sein, und die Müllverbrennung kann wieder mit voller Leistung betrieben werden.

Die Störung betrifft allerdings nicht nur Stuttgart, sondern hat weitreichendere Auswirkungen auf die Region, denn: Kommunaler Vertragspartner der EnBW ist nicht nur die Stadt Stuttgart, die wiederum Kooperationsverträge mit den Landkreisen Rems-Murr und Esslingen geschlossen hat. In den Verträgen ist die Anlieferung von jährlich 225 000 Tonnen Restmüll in die Anlage in Münster garantiert. Über ein Tochterunternehmen der EnBW kommt auch Müll aus weiteren Landkreisen in Baden-Württemberg nach Münster.

Müllentsorgung in Stuttgart problemlos

Trotz der Probleme im Kraftwerk läuft derzeit die Müllentsorgung in der Landeshauptstadt Stuttgart geregelt. Wie Andrea Schlepper, Sprecherin der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS), auf Nachfrage erklärte, gebe es keine Probleme bei der Müllabfuhr und auch keine Einschränkungen bei der Abholung. Die AWS habe lediglich in einer Betriebsstelle die Situation gehabt, dass einzelne Abfallsammelfahrzeuge von Freitag auf Samstag geladen im Hof standen und erst am Samstag geleert werden konnten.

Die AWS leere derzeit alle Reststofftonnen in Stuttgart wie vorgesehen im Vollservice. Graue Säcke seien in der Regel nicht erforderlich. Diese können die Bürger nur dann verwenden, wenn die Kapazität der Tonnen einmal nicht ausreiche.

Probleme bei der Müllabfuhr gibt es im Landkreis Esslingen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen erklärt auf seiner Internetseite, dass durch Störungen in der Müllverbrennungsanlage in Stuttgart die Anlieferung dort nur mit erheblichem Zeitverzug möglich sei. Hierdurch könnten die Restmüll-Sammeltouren nicht zu Ende gefahren werden. Dies habe auch Auswirkungen auf die Bio- und Papierabfuhr, da die Fahrzeuge durch die verlängerten Einsatzzeiten im Hausmüllbereich erst verspätet zur Verfügung stünden. Die AWS Esslingen rät den Bürgern, sie sollten ihre Behälter draußen stehen lassen.

Schwierigkeiten bei Entsorgung in Esslingen

Im Kreis Rems-Murr läuft es noch problemlos: Stefanie Baudy, Sprecherin der Abfallwirtschaft Rems-Murr, sagt auf Nachfrage, dass auch ihre Entsorger von den Problemen im Kraftwerk Münster betroffen seien. Doch es gebe noch keine Einschränkungen bei der Müllabfuhr im Rems-Murr-Kreis. „Wir sind mit den Entsorgern in Kontakt.“ Momentan könne noch die reguläre Abfuhr erledigt werden. Die Entsorger hätten jedoch zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt, damit es zu keinen Engpässen komme.

Voraussichtlich gegen Ende der Woche werden alle technischen Einschränkungen wieder beseitigt sein, und die Müllverbrennung kann wieder mit voller Leistung betrieben werden, so Groscurth. Die Abfallverbrennungsanlage in Münster ist seit 1965 in Betrieb. Mehr als 14,5 Millionen Tonnen Hausabfall und hausabfallähnlicher Gewerbeabfall wurden seitdem verbrannt.