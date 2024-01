Stuttgart: Sternchen und Doppelpunkte: Landtag debattiert übers Gendern

1 Am Mittwoch befasst sich der baden-württembergische Landtag mit dem Streit um die geschlechtergerechte Sprache (Archivfoto). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich

Eigentlich sollen Gender-Sonderzeichen die Sprache geschlechtergerechter machen, in den Augen von Kritikern verhunzen sie diese aber eher. Die FDP im Landtag befürchtet Probleme bei Inklusion und Integration und will darüber im Landtag debattieren.











Kaum ein Thema bewegt die Gemüter so sehr wie die geschlechtergerechte Sprache. Am Mittwoch (10.00 Uhr) befasst sich nun auch der baden-württembergische Landtag mit dem Streit um Binnen-I, Gendersternchen und Doppelpunkte. Auf Antrag der FDP-Fraktion sprechen die Abgeordneten in der aktuellen Debatte über das Thema „Gendern verhindert Integration und Inklusion“.