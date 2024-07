Stuttgart-Stammheim: Zwei Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

1 In Stuttgart-Stammheim ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 35-Jähriger nimmt auf seinem Pedelec offenbar einer Frau, die ebenfalls Pedelec fährt, die Vorfahrt. Es kommt zum Unfall. Beide Fahrradfahrer werden schwer verletzt.











Zwei Pedelec-Fahrer sind am Dienstagmorgen in Stuttgart-Stammheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 35-jähriger Mann war gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad in der Kameralamtsstraße aus Richtung Stammheim unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Im Bereich des landwirtschaftlichen Verbindungsweges habe er offenbar die Vorfahrt einer 27-jährigen Pedelec-Fahrerin missachtet. Sie kam der Polizei zufolge aus Richtung der Ottmarsheimer Straße und wollte geradeaus in den Puppenweg einfahren.