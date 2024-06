1 Eine Frau und ein Junge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Stammheim am Montagnachmittag hat sich ein Auto überschlagen.











Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Herbertstraße in Stuttgart-Stammheim haben sich eine 38 Jahre alte Frau und ein 9-jähriger Junge leichte Verletzungen zugezogen.