Stuttgart-Stammheim: Kita mit rechtsradikalen Aufklebern verschandelt

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Guido Schiefer/IMAGO/Guido Schiefer

In Stuttgart-Stammheim verschandeln Unbekannte nicht nur Stromkästen mit rechtsradikalen Schmierereien, auch eine Kita wird Ziel von Aufklebern ähnlichen Inhalts. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte haben nach Polizeiangaben über das vergangene Wochenende an Verteilerkästen und einer Umspannstation am Nobileweg in Stuttgart-Stammheim Graffiti mit rechtsradikalen Inhalten aufgesprüht und auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Ottmarsheimer Straße Aufkleber mit rechtsradikalen Inhalten angebracht.