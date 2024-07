Stuttgart-Stammheim: Feuerwehr rettet Igel aus Baugrube

1 In einem Gefäß transportierte eine Einsatzkraft den Igel aus der Grube. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Vier Einsatzkräfte der Stuttgarter Feuerwehr sind am Samstag ausgerückt, um einem Igel zu helfen. Das Tier war in eine vier Meter tiefe Baugrube gefallen.











Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Stuttgart: Am Samstagvormittag haben Einsatzkräfte einen Igel in Stuttgart-Stammheim gerettet. Dieser war in einem Hinterhof in eine vier Meter tiefe Baugrube gefallen. Gegen 9 Uhr hatten Anwohner der Asperger Straße die Feuerwehr alarmiert, die durch Geräusche auf den Igel aufmerksam geworden waren, sagt der Pressesprecher Daniel Anand.