Stuttgart Stallions: Drei Champions von Surge, aber viele Fragezeichen

Organisatorisch gibt es in der neuen Hallenfootball-Liga IAL große Probleme, dennoch soll am Samstag in der Schleyerhalle das erste Heimspiel der Stuttgart Stallions stattfinden.
Der Start in die Saison hätte desaströser kaum sein können – denn er fiel aus. Das erste Spiel in der neu gegründeten internationalen Hallenfootball-Liga IAL zwischen den Düsseldorf Warriors und den Zürich Ibexx wurde am Samstag kurzfristig abgesagt, offiziell aus „logistischen Gründen“. Mehr ist bislang nicht bekannt, Verein und Liga-Organisation hüllen sich in Schweigen. Weshalb nun mit umso größerem Interesse nach Stuttgart geschaut wird.