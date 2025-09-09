Stuttgart-Stadtmitte: Auseinandersetzung an S-Bahnhaltestelle – 35-Jähriger schlägt mit Skateboard zu

1 An der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte kam es am Montagabend zu einer Schlägerei. Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker

An der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte gerät ein 35-Jähriger am Montagabend in einen Streit mit einem Unbekannten. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte ereignet hat. Dort gerieten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein 35-jähriger Mann und ein bislang Unbekannter gegen 19.45 Uhr zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es demnach zu wechselseitigen Schlägen. Dabei soll der 35-Jährige auch mit einem Skateboard zugeschlagen haben.