Stuttgart-Stadtmitte: Auseinandersetzung an S-Bahnhaltestelle – 35-Jähriger schlägt mit Skateboard zu
1
An der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte kam es am Montagabend zu einer Schlägerei. Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker

An der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte gerät ein 35-Jähriger am Montagabend in einen Streit mit einem Unbekannten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte ereignet hat. Dort gerieten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein 35-jähriger Mann und ein bislang Unbekannter gegen 19.45 Uhr zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es demnach zu wechselseitigen Schlägen. Dabei soll der 35-Jährige auch mit einem Skateboard zugeschlagen haben.

 

Unbekannter flüchtet, bevor Polizei eintrifft

Der Unbekannte flüchtete noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei vom Tatort. Er wurde als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben und soll zur Tatzeit einen blau-grauen Pullover, eine blaue Jeans sowie blaue Sneaker getragen haben. Außerdem soll er einen Rucksack bei sich gehabt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 an die Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu wenden.

 