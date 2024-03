1 Bei dem Fast-Zusammenstoß wurden fünf Personen leicht verletzt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein Stadtbahnfrüher leitete am Freitag eine Notbremsung ein, nachdem sich ein Auto auf den Gleisen befand.











Link kopiert



Fünf Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in Zuffenhausen ereignet hat. Eine 29-jährige Frau fuhr laut der Polizei gegen 17.40 Uhr mit ihrem Nissan in die Haldenrainstraße in Fahrtrichtung Hohenloher Straße, missachtete am Zuffenhäuser Kelterplatz das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Gleisbereich der Stadtbahn ein. Ein 52-jähriger Stadtbahnführer der Linie U7 in Fahrtrichtung Mönchfeld leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte somit einen Zusammenstoß verhindern. Fünf Fahrgäste der Stadtbahn im Alter von 55, 60, 61 und 86 Jahren kamen durch die Bremsung zu Fall und erlitten leichte Verletzungen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 899 0410 0 an die Verkehrspolizei zu wenden.