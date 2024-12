Stuttgart: Stadtbahn stößt mit Auto zusammen – Wer hatte Grün?

1 Am Samstagabend hat sich ein Unfall mit einer Stadtbahn ereignet (Symbolbild). Foto: SDMG/SDMG / Willinger

Ein Auto überquert an einem Bahnübergang im Stuttgarter Osten die Stadtbahngleise. Dann stößt es mit einer Bahn zusammen. Beide Fahrer behaupten, bei Grün gefahren zu sein.











Eine Stadtbahn und ein Auto sind am Samstagabend in Stuttgart zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Autofahrer habe mit seinem Wagen den Angaben zufolge am Samstag die Bahngleise an der Ecke Neckar- und Sedanstraße überquert. Dort sei es dann zum Zusammenstoß gekommen. Auf der Strecke verkehren die Linien U1, U2, U11 und U14.