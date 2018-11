Stuttgart Stadtbahn prallt auf Auto

Von red 25. November 2018 - 11:37 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Hofen, an dem eine Stadtbahn beteiligt ist, ist eine Person verletzt worden. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.





Stuttgart - Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Hofen ist eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist am Sonntagvormittag um kurz nach 11 Uhr eine Stadtbahn auf der Mühlhäuser Straße in Höhe der Zufahrt Haus am See auf einen Rover Mini geprallt.

Das Auto ist bei dem Unfall schwer beschädigt worden. Die Hintergründe des Unfall sind noch unklar. Die Stadtbahnstrecke der SSB ist wegen des Unfalls vorerst unterbrochen. Betroffen sind offenbar die Linien U12 und U14. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.