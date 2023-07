5 Die Außeninstallation ist von Thermalterrassen inspiriert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Museum eröffnet unter dem Motto „Stuttgart Springs" am Samstag, 8. Juli, sein Sommerfestival. Was hat es mit dem Motto auf sich und was wird an Programm geboten?









Es ist wieder soweit! Am Samstag eröffnet das Stuttgarter Stadtpalais zum inzwischen fünften Mal ab 19 Uhr das jährliche Sommerfestival. Nach „Stuttgart am Meer“ und „Camping am Nesenbach“ geht es in diesem Jahr unter dem Titel „Stuttgart Springs“ um die Stuttgarter Quellen. Denn was viele nicht wissen: Stuttgart besitzt nach Budapest das größte Mineralwasser-Vorkommen Europas. Die Heil- und Mineralquellen liegen vor allem in den Stadtteilen Bad Cannstatt und Berg.