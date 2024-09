Stuttgart: Spielzeug-Fans stellen Kugelbahn-Weltrekord auf

1 Der Kugelbahn-Weltrekord in Stuttgart ist geglückt. Foto: dpa/Helena Dolderer

Vor den Augen Dutzender Fans sausen die Kugeln über die Bahn. Am Ende ist klar: Der Rekordversuch ist geglückt. Die Begeisterung für solche Bausets hat Gründe - und geht ins Geld.











Mit mehr als 10 000 Bausteinen haben Spielzeug-Fans in Stuttgart einen Weltrekord aufgestellt. Das Spiel „GraviTrax“-Kugelbahn mit den meisten sogenannten Action-Steinen schafft es damit ins Guinness-Buch der Rekorde, das die Leistung offiziell bestätigte. Loopings, Trampoline, Katapulte und andere Action-Steine haben die Fans aneinandergebaut und daraus eine große Kugelbahn konstruiert. Zwanzig Fans aus acht Ländern waren an der Rekordaktion beteiligt. „Wir haben um 10.00 Uhr angefangen zu bauen“, sagt der zwölfjährige Justus Muesmann. Am Ende wurde der Rekord gefeiert.