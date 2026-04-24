Welche Stuttgarter Bäder müssen schließen? Die vier betroffenen Vereine wollen sich zusammensetzen und eine gemeinsame Strategie überlegen.
Der Frust ist groß. Und die Verwunderung. Seit die Nachricht die Runde machte, dass die Bäder des MTV Stuttgart, des ASV Botnang, des SSV Zuffenhausen und des SV Cannstatt womöglich schließen müssen, stehen bei den Vereinen die Telefone nicht mehr still, werden die Social-Media-Kanäle geflutet und die Geschäftsstellen besucht. Um den Ärger loszuwerden, aber auch um zu spenden. Denn alle wollen sie ihre Bäder behalten.