Stuttgart: Sparkassenversicherer zahlt weniger für Unwetterschäden

Naturgewalten können für enorme Schäden sorgen. Das kommt auch die Sparkassenversicherung oft teuer zu stehen. Im vergangenen Jahr sah das aber anders aus.
Die Sparkassenversicherung (SV) hat im vergangenen Jahr von einer außergewöhnlich niedrigen Zahl an Unwetterschäden profitiert. Mit 87,4 Millionen Euro lag der Aufwand dafür deutlich unter dem Niveau von 2024, wie der Versicherer in Stuttgart mitteilte. Damals musste das Unternehmen knapp 397 Millionen Euro für Elementarschäden bezahlen. Das Geschäftsgebiet in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Teilen von Rheinland-Pfalz blieb demnach von großen Unwetterereignissen verschont.