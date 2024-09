Stuttgart: So will sich Alexander Klaws für seine Tarzan-Rolle fit machen

So will sich Alexander Klaws für seine Tarzan-Rolle fit machen

1 Alexander Klaws (41) bereitet sich auf seine Gastrolle als Tarzan vor. (Archivbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Gerade noch ritt er als Winnetou durch das Freilichttheater von Bad Segeberg, in wenigen Monaten wird er als Tarzan in Stuttgart von Liane zu Liane schwingen. Deshalb hat er sich etwas vorgenommen.











Um sich auf seine Gastrolle als Tarzan beim gleichnamigen Musical in Stuttgart optimal vorbereiten zu können, will der Hamburger Sänger und Schauspieler Alexander Klaws (41) weitgehend auf ungesundes Essen verzichten und viel trainieren. „Mein Trick ist, dass es nicht fix geht. Man muss sich stattdessen viel Zeit nehmen und die Ernährung umstellen“, sagte Klaws der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.