Familie in Kirchheim im Mai brutal überfallen Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichen Tätern

Eine Familie wird im Mai in ihrer Wohnung in Kirchheim am Neckar brutal überfallen. Nun hat die Polizei Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, von privater Seite ist eine Belohnung ausgesetzt.