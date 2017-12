Stuttgart-Sillenbuch Randalierer hauen Haltestelle kurz und klein

Von Caroline Holowiecki 11. Dezember 2017 - 20:26 Uhr

Der Aufzug an der Haltestelle „Silberwald“ ist nicht mehr zu benutzen. Foto: Caroline Holowiecki

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte an einer Stadtbahn-Haltestelle in Stuttgart-Sillenbuch Scheiben zerschlagen. Und nicht nur das. Für manche Menschen hat die Zerstörungswut unangenehme Folgen...

Sillenbuch - Da haben irgendwelche Chaoten aber ganze Arbeit geleistet. Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen an der U-Bahn-Haltestelle „Silberwald“ in Sillenbuch randaliert. Mehrere Scheiben am Aufzug und an Wartehäuschen sind eingeschlagen, auch der Fahrkartenautomat und eine Infotafel sind demoliert worden. Passiert ist das Ganze laut Polizeibericht irgendwann zwischen 4 und 6.55 Uhr. Der Schaden geht in die Tausende.

Mehr zum Thema

Der Aufzug ist außer Betrieb

Als wäre diese blinde Zerstörungswut nicht schon ärgerlich genug, hat sie für viele Menschen äußerst unangenehme Folgen. Der Aufzug ist außer Betrieb. Vor der Tür ist ein rot-weißes Absperrband der Polizei gespannt, schwarze Klebestreifen halten die Scherben zusammen, die Tür ist verriegelt. Das heißt: Es gibt aktuell keinen barrierefreien Zugang zur Station.

Die Gleise, die unter Straßenniveau liegen, erreicht man ausschließlich über eine lange Treppe. „Ich bin ja noch jung, aber was macht jemand im Rollstuhl?“, sagt eine junge Mutter, die gerade mühevoll ihren Doppel-Kinderwagen die Stufen hochgehievt hat, und schüttelt den Kopf. Auch alle anderen Fahrgäste sind fassungslos. „Da muss einer eine unbändige Wut auf die SSB haben“, glaubt ein älterer Mann.

Zuständig für die Reparatur ist tatsächlich das städtische Tiefbauamt. Das hat eilig Infotafeln mit einer Servicenummer angebracht, zu allem Überfluss ist die auch noch falsch. Die richtige, nämlich 07 11/21 69 20 00, werde unverzüglich angebracht, so der Stadt-Sprecher Martin Thronberens am Montagabend. Und mehr noch: „Wir sind derzeit bemüht, den Aufzug noch diese Woche durch provisorische Maßnahmen wieder in Betrieb zu nehmen.“ Das Wichtigste sei, die Barrierefreiheit schnellstmöglich wieder herzustellen. Denn die richtige Reparatur mit der Beschaffung aller Originalteile, die werde mindestens Wochen in Anspruch nehmen.

Info Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer (0711) 89 90 34 00 zu melden.