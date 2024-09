Mann onaniert in der Öffentlichkeit – Zeugen gesucht

1 Der mutmaßliche Exhibitionist wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Passanten haben am Freitag einen Mann in Stuttgart-Sillenbuch dabei beobachtet, wie er in der Öffentlichkeit onanierte. Die Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall.











Link kopiert



Am Freitagabend soll ein Mann beim „Sillenbucher Markt“ in Stuttgart-Sillenbuch in der Öffentlichkeit onaniert haben und wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.