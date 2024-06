6 Bei einem Auffahrunfall ist ein Kia auf dem Dach gelandet. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein 68-Jähriger ist am Sonntagmittag mit seinem Kia auf dem Dach gelandet, nachdem er mit einem geparkten Mercedes zusammengestoßen ist.











Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagmittag ein 68 Jahre alter Mann in der Mannspergerstraße in Stutttgart-Sillenbuch von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Mercedes gestoßen.