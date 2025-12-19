Stuttgart-Sign beschlossen:  „Schnapsidee“? – Halbe Million Euro für touristisches Fotomotiv

Ein leuchtender Stuttgart-Schriftzug soll Stuttgart „instagramable“ machen. Um die Investition gab es hitzige Diskussionen.
Dass sich Touristen in Stuttgart „attraktiv in Szene“ setzen können, wie es in dem CDU-Antrag heißt, lässt sich die Stadt in den kommenden zwei Jahren 470 000 Euro kosten. Mit 30 Stimmen, 27 Gegenstimmen und drei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/27, einen Zuschuss für ein so genanntes Stuttgart-Sign zu finanzieren. Umgesetzt werden soll es von der Stuttgart-Marketing GmbH.