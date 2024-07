Stuttgart: Siebenköpfige Gruppe raubt Jugendliche aus – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Jugendliche werden offenbar am Rotebühlplatz von einer siebenköpfigen Gruppe angesprochen. Diese bedroht sie und raubt sie aus.











Link kopiert



Eine siebenköpfig Gruppe soll in der Nacht zum Mittwoch am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte zwei Jugendliche ausgeraubt haben. Die beiden Geschädigten im Alter von 16 und 17 Jahren hielten sich laut Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr auf Höhe der U-Bahn-Haltestelle auf, als die bisher unbekannte Gruppe sie ansprach. Die Tatverdächtigen hätten den 16-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm seinen Geldbeutel geraubt. Den 17-Jährigen sollen sie laut Polizei mit einem Faustschlag leicht verletzt haben.