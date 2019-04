3 Die A-Klasse wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Samstagmorgen prallt eine Autofahrerin im Hallschlag gegen eine Mauer. Die 36-Jährige und ihre junge Beifahrerin werden dabei verletzt. Der Schaden am Auto ist hoch.

Stuttgart - Eine Autofahrerin ist am Samstagvormittag an der Löwentorstraße in Stuttgart von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Die 36-Jährige und ihre siebenjährige Beifahrerin wurden laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt.

Warum die Frau gegen 9 Uhr von der Straße abkam, ist nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden derweil auf rund 25.000 Euro. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.