Stuttgart Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Stuttgart verschärft

Von red/dpa 19. Dezember 2018 - 23:05 Uhr

Am Mittwochabend hat die Bundespolizei die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Stuttgart verschärft. Personen sollen versucht haben, die Abläufe am Flughafen auszuspähen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochabend mitteilte.





Das würde die Präsenz von „robusten Einsatzkräften“, darunter Polizisten mit Maschinenpistolen, erforderlich machen. Der Flugbetrieb soll durch die Maßnahmen nicht beeinträchtigt sein, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Mehr konnte die Bundespolizei auf Nachfrage auch nicht mitteilen. Die Ermittlungen dazu würden noch laufen.