1 Luftfilter wie dieser an einer bayerischen Grundschule sollen auch in Stuttgart aufgestellt werden. Allerdings nur dort, wo nur ungenügend durch offene Fenster gelüftet werden kann. Foto: dpa/Sven Hoppe

In einer Pressekonferenz hat die Stadt Stuttgart den Einsatz von mobilen Luftfiltern in Schulen erläutert. Bis zum Schulbeginn nach den Ferien sollen sie ausschließlich in schlecht belüftbaren Räumen aufgestellt werden. In Horten und Kitas wolle man die Entwicklung beobachten.









Stuttgart - Luftfilter ja, aber nicht in allen Klassenzimmern – diese Ankündigung der Stadt Stuttgart hat Diskussionen ausgelöst. In einer Pressekonferenz haben Bürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) und der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt, Auskunft gegeben. „Wir haben uns eine fundierte Entscheidungsgrundlage erarbeiten lassen, welche Maßnahmen geeignet sind, um die Schulen auf zu lassen“, so die Bürgermeisterin für Jugend und Soziales. Nach den Ferien sollen die ersten Filter aufgestellt werden.