Stuttgart: Senior schlägt eine 36-Jährige, seine Frau macht ein Handy kaputt

Zwei Personen haben am Dienstag versucht, mit ihrem Kinderwagen in einen Zug einzusteigen. Daraufhin wurde ein Senior handgreiflich, seine Ehepartnerin beging Sachbeschädigung.











Zwei Senioren sollen am Dienstagnachmittag am Stuttgarter Hauptbahnhof andere Personen beleidigt, geschlagen und ein Handy beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilt, wollten ein 41-jähriger Reisender und seine 35 Jahre alte Begleiterin gegen 16 Uhr in einen Zug am Bahnsteig 12 einsteigen. Dabei habe eine 36-jährige Frau ihnen behilflich mit ihrem Kinderwagen behilflich sein wollen, jedoch ließ sich die Zugtüre nicht mehr öffnen.