Stuttgart: Sechsjähriger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein kleiner Junge ist in Stuttgart allein mit dem Fahrrad unterwegs. An einer Kreuzung kommt es zu einem Unfall.











Ein Sechsjähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Silvestertag in Stuttgart schwer verletzt worden. Der Junge fuhr Polizeiangaben zufolge allein mit dem Rad auf dem Gehweg der Straße „In der Lüsse“ und wollte an einer Kreuzung diese überqueren. Dabei sei er mit einem von rechts kommenden Opel eines 37-Jährigen zusammengestoßen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nach dem Unfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt ins Krankenhaus.