Stuttgart schwitzt: Wie Bäcker, Müllwerker, Senioren und Familien mit der Hitze umgehen

Das Stuttgarter Gesundheitsamt spricht von einer „extremen Hitzewelle mit Tropennächten“. Weil es auch nachts nicht mehr richtig abkühlt, sind die derzeitigen Temperaturen besonders belastend. Wir haben uns mit Menschen darüber unterhalten, wie sie diese heißen Tage überstehen: mit Fußbädern, im Hallenbad, mit früherem Arbeitsbeginn und mit kalten Waschungen.

Heiß, heißer, Backstube Betritt man den Verkaufsraum der Bäckerei Wildbakers in der Tübinger Straße, stehen einem nach wenigen Sekunden Schweißperlen auf der Stirn. Heiß, heißer, Backstube? So ähnlich könnte die Steigerungsform dieses Hitzerekord-Junis lauten. Betriebsleiter und Bäckermeister Stefan Kühnlein zückt sein Thermometer und will gleich mal beweisen, dass das nicht unbedingt stimmt. Denn wenn man ein paar Schritte weitergeht, wird es merklich kühler. „Im Verkaufsraum haben wir aktuell um die 36 Grad, in der Backstube hinten sind es angenehme 32 Grad“, scherzt Kühnlein.

Querlüften ist in einer Bäckerei nicht möglich, erklärt Wildbakers-Betriebsleiter und Bäckermeister Stefan Kühnlein. Foto: Carina Kriebernig

Gebacken wird bei den Wildbakers aktuell von 4 Uhr morgens bis etwa 13 Uhr. Querlüften, so wie man das von zu Hause kennt, ist in einer Bäckerei nicht möglich, erklärt der Bäcker. Und auch die Ventilatoren wurden vom Verkaufsraum in den Keller geräumt – dort erfüllen sie nämlich eine wichtige Aufgabe: Sie kühlen die Frosteranlage. „Wir probieren aktuell alles, damit unsere Kühltheke und die Froster nicht ausfallen“, erklärt Kühnlein. Die Froster seien nämlich auf 30 Grad ausgelegt.

In der 120 Jahre alten Backstube im Stuttgarter Süden ist es eigentlich nur im Keller angenehm kühl.„Vorne hatten wir als Höchsttemperatur 38 Grad“, so der Bäcker. Die Produktion habe man derzeit drastisch zurückgefahren, da die Nachfrage nach Brot bei den hohen Temperaturen zurückgegangen sei. Auch Großkunden, wie Dönerläden, würden bei der Hitze nur noch etwa die Hälfte der Brote bestellen. Gebacken wird aktuell in kleinen Mengen und auch öfter als sonst, denn das Gebäck trockne viel zu schnell aus. „Wir wollen sicherstellen, dass alles frisch schmeckt“, so Kühnlein, der dazu rät, das Brot zu Hause in einem innen unglasierten Tontopf zu lagern. „Auf keinen Fall in den Kühlschrank geben!“

Abkühlung im Bad, das eigentlich geschlossen hätte

War das Heslacher Hallenbad jemals so voll? Kreischende Kinder, Rentner, junge Mütter und Väter, Sonnenanbeter auf der Liegewiese und in all dem Trubel finden an diesem Dienstagnachmittag auch noch zwei Schwimmkurse statt. „Ja, es ist schon sehr gut besucht“, sagt ein Bademeister lächelnd, bevor das Dreimeterbrett freigegeben wird. Vor allem Familien nähmen das Angebot an. Es ist ein Angebot, denn das Heslacher Bad hat ja eigentlich im Sommer geschlossen.

Glück im Unglück, und das ziemlich unverhofft. Nach dem fatalen Wasserrohrbruch im Mineralbad Berg in der Nacht zum 12. Mai wurde verkündet, dass das beliebte Bad diesen Sommer nicht mehr öffnen wird. Stattdessen hat das Heslacher Hallenbad seit Anfang Juni seine Pforten geöffnet. Sehr zur Freude der Süd-Bewohner. Doch auch aus Mitte sind an diesem Tag etliche angereist. Daniel und Verena sind mit jeweils drei Kindern gekommen. „Es ist das nächste Bad zu uns und wir hoffen, dass es im Sommer wieder öffnet“, so die Stuttgarterin. Auch Daniel ist begeistert: „Wenn man bedenkt, dass die Sommer immer wärmer werden, sollte man auch mehr Bäder öffnen.“ Nur die Liegewiese hat ihn ein wenig abgeschreckt. „Die ist noch ein wenig karg“, sagt er lachend. Die beiden Freunde haben vor, noch öfter in diesem Sommer nach Heslach zum Baden zu kommen. „Wir wollen auch mal ins Freibad, aber hier ist es so schön kühl.“

Senioren: Ohne Klimaanlage, dafür kalte Waschungen

Senioren gehören neben Schwangeren, Kindern und Menschen, die draußen arbeiten, zu den Personen, die von Hitze besonders gefährdet sind. Laut Berechnungen des Umweltbundesamtes sowie des Robert-Koch-Instituts gab es in den Sommern 2023 und 2024 jeweils etwa 3000 hitzebedingte Todesfälle in Deutschland. Betroffen gewesen seien vor allem Menschen über 75 Jahre mit Vorerkrankungen wie Demenz, Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen.

In vielen Stuttgarter Seniorenunterkünften gibt es dennoch keine Klimaanlage. Im Haus Martinus der Caritas in der Stuttgarter Innenstadt etwa gebe es nur im vierten Stock eine Klimaanlage, informiert die Hausleiterin Martina Wagner. Allerdings sei der Speiseplan auf die Hitze angepasst worden – und auch Besuchern werde der Hinweis gegeben, dass diese die Bewohner zum Trinken animieren sollen. Von kommenden Montag an würden Dienstzimmer umgebaut – und in diesem Zuge sollen auch Klimaanlagen auf jedem Stock eingebaut werden. Im Haus St. Barbara in Möhringen gibt es lediglich für die Gemeinschaftsräume mobile Klimageräte, informiert der Hausleiter René Stolz-Hoppmann. Den Bewohnern würden aber kalte Waschungen angeboten. Das Haus St. Ulrich in Mühlhausen rüstet seit 2025 jedes Jahr ein weiteres Stockwerk mit Hitzeschutzvorhängen nach. „Das ist zwar auch nicht optimal, weil dies innen passiert und ziemlich teuer ist, aber wir haben außen nur Markisen statt Rollläden“, sagt Hausleiter Michael Kaesmacher. Zudem würden seit dieser Woche zumindest die Gruppenräume mit Klimaanlagen ausgestattet.

AWS-Mitarbeiter: Ohne Kühlwesten, früherer Arbeitsbeginn

Im Sommer 2019 probierten die Männer der Stuttgarter Müllabfuhr und Straßenreinigung erstmals spezielle Kühlwesten aus. Bis zu acht Stunden hielten die Westen die Mitarbeiter kühl. Dennoch: Von einer Anschaffung habe die AWS „aufgrund verschiedener Nachteile“ abgesehen, sagt eine Sprecherin. Die Westen seien im Fahrzeug teilweise zu kühl oder zu feucht gewesen, zudem hätten sich Lagerung und Wäscheservice als problematisch erwiesen.

Stattdessen werde derzeit an einem „Hitze-Paket“ geplant für Mitarbeitende, die draußen arbeiten, sagt die AWS-Sprecherin. „Dieses soll voraussichtlich Thermos‑Kühlflaschen, Kühltücher sowie Informationsmaterial zum Umgang mit Sommerhitze enthalten.“ Bereits zur Verfügung für die Mitarbeitenden stünden Hilfsmittel wie Sonnencreme und Schildkappen. „Außerdem wird der Arbeitsbeginn während besonders heißer Wetterphasen vorverlegt.“ Seit rund einer Woche starten die Teams der Straßenreinigung und Müllabfuhr ihren Dienst von 5.30 Uhr an, um die kühleren Morgenstunden nutzen zu können.

Auch in Büros wird es unangenehm heiß

Nicht nur für Menschen, die draußen arbeiten, können die Temperaturen unangenehm werden. So gibt es beispielsweise städtische Mitarbeiter, die in ihren Büros Fußbäder nehmen, um irgendwie die Hitze zu ertragen. Vor allem in älteren Gebäuden gebe es Räume, in denen es bei großer Hitze „unangenehm heiß werden kann“, sagt Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart. „Ausgewählte Räume können klimatisiert werden – aber nicht alle.“

Dabei werde nicht nur an die Aufenthaltsqualität gedacht, sondern auch an die Kosten durch Klimatechnik und Energieverbrauch sowie den Nachhaltigkeitsfaktor, sagt Matis. Denn durch Klimaanlagen steigt die Umweltbelastung und führt zu einer noch stärkeren Erhitzung der Gebäudeumgebung durch die Abluft. „Bei neueren Gebäuden oder Bauplanungen wurde und wird die energetische Ertüchtigung von Anfang an mit bedacht, um Gebäude resistenter gegen äußere Klimaeinflüsse zu machen.“