Stuttgart schwitzt: Wie Bäcker, Müllwerker, Senioren und Familien mit der Hitze umgehen

Heiße Tage, tropische Nächte: Wie überstehen dies Menschen, die den hohen Temperaturen nicht entkommen können? Wir haben mit Stuttgarterinnen und Stuttgartern gesprochen.
Das Stuttgarter Gesundheitsamt spricht von einer „extremen Hitzewelle mit Tropennächten“. Weil es auch nachts nicht mehr richtig abkühlt, sind die derzeitigen Temperaturen besonders belastend. Wir haben uns mit Menschen darüber unterhalten, wie sie diese heißen Tage überstehen: mit Fußbädern, im Hallenbad, mit früherem Arbeitsbeginn und mit kalten Waschungen.