Am Montagmorgen rammt ein Schwertransporter in Stuttgart beim Abbiegen ein geparktes Auto. Es entsteht hoher Sachschaden.









Hoher Sachschaden ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Stuttgart entstanden. Ein mit einem Bagger beladener Schwertransporter hatte beim Abbiegen in der Knappstraße ein geparktes Auto gerammt.

Laut Polizeiangaben war der Transporter auf dem Weg zu einer Baustelle. Beim Abbiegen schwenkte der Auflieger des Transporters aus und erwischte das korrekt geparkte Auto an der Straßenecke. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.