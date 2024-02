Auto fährt gegen Schranke am Heslacher Tunnel

7 Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Foto: KS-Images.de /Andreas Rometsch

Ein Autofahrer fährt am Sonntagmorgen gegen eine Schranke und mehrere verkehrstechnische Anlagen am Heslacher Tunnel in Stuttgart. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind mehrere Stunden im Einsatz.











Am Sonntagmorgen ist ein Autofahrer von der Burgstallstraße kommend gegen mehrere verkehrstechnische, elektrische Anlagen des Tunnels und einer Schranke am Heslacher Tunnel in Stuttgart gefahren.