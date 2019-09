Zugestelltes Feld in Stuttgart-Birkach Ein Ehepaar fühlt sich überall fehl am Platz

Immer wieder gibt es Klagen über das Feld von Hans Bientzle. In großem Stil sägt er Holz und lagert Maschinen hinter dem Nikolaus-Cusanus-Haus in Stuttgart-Birkach. Die Stadt will nun eingreifen.