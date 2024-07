Schwelbrand in Technikraum am Fernsehturm

1 Der Stuttgarter Fernsehturm (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Aufgrund von Rauchentwicklung bricht die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Nebengebäude des Stuttgarter Fernsehturms aus. Das schnelle Eintreffen verhindert Schlimmeres.











Eine automatische Brandmeldeanlage hat die Feuerwehr am Samstag um kurz nach 16 Uhr zum Fernsehturm in Stuttgart beordert – dort war in einem Technikraum, der sich in einem Nebengebäude befindet, ein Brand ausgebrochen.