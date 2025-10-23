Der von einem 58-Jährigen gelegte Brand mit einer heftigen Explosion hatte im Januar die Menschen in Schorndorf und Umgebung entsetzt. Jetzt ist der Mann verurteilt worden.
„Der Angeklagte ist kein gewöhnlicher Krimineller“, stellte der Vorsitzende Richter Ulrich Tormählen in der Urteilsbegründung für einen Fall klar, der nicht nur in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) selbst für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Am Sonntagmorgen, 19. Januar dieses Jahres, hatte eine Explosion nicht nur Schorndorf erschüttert. Selbst in umliegenden Orten im Rems-Murr-Kreis hatten Fensterscheiben vibriert und es war eine hohe Rauchsäule zu sehen gewesen.