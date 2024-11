1 In der "TV Total"-Sendung vom 20.11.2024 präsentiert Moderator Sebastian Pufpaff die "Stuttgart Schokolade" mit Maultaschen-Füllung. Foto: ProSieben

Sebastian Pufpaff präsentiert bei „TV Total“ die „Stuttgart-Schokolade“ – gefüllt mit Maultaschen. Eine augenzwinkernde Reaktion auf den aktuellen Hype um die Dubai-Schokolade.











Die sogenannte Dubai-Schokolade ist aktuell in aller Munde. Die mit Pistaziencreme gefüllte Luxus-Schokolade sorgte schon weltweit für Schlagzeilen. Auch in Stuttgart ging es am vergangenen Freitag um eine begehrte limitierte Schokolade: Vor der Lindt-Filiale in der Calwer Straße campierten Menschen seit Mitternacht, um eine der nummerierten Tafeln zu ergattern. Mit Echtheitszertifikat versehen, wurde sie später auf Plattformen wie Kleinanzeigen für mehrere hundert Euro angeboten.

Sebastian Pufpaff nahm diesen Hype in „TV Total“ humorvoll aufs Korn. In einem Test probierte er zunächst die Dubai-Schokolade selbst. Doch die Begeisterung hielt sich in Grenzen: Das Innere, eine Pistaziencreme, erinnerte ihn wohl optisch an Erbrochenes und auch geschmacklich wohl wenig an Luxus. Schokoladenkreationen mit regionalem Flair Pufpaff ließ sich von diesem Trend inspirieren und präsentierte eine Reihe eigener Schokoladenideen – mit bewusst absurden Füllungen, die regionale Spezialitäten auf die Schippe nahmen. Neben einer „Dortmund-Schokolade“ mit Pommes, Ketchup und Currywurst und einer „München-Schokolade“ mit Sauerkraut stellte er schließlich die „Stuttgart-Schokolade“ vor: „Nur echt mit einer kompletten Portion Maultaschen.“ Als Pufpaff die Schokolade anschnitt, erinnerte ihn die Füllung optisch noch an Niederegger-Marzipan. Doch beim Probieren war schnell klar, dass kalte Maultaschen in Schokolade keine kulinarische Offenbarung sind. Mit einem beherzten Biss offenbarte sich die kalte Füllung, und sein Gesichtsausdruck sprach Bände. Gerade als ein Zuschauer mit schwäbischem Akzent rief: „Mir könnet alles!“, antwortete Pufpaff mit scharfer Zunge: „Ja, ihr könnt alles, aber die Mischung ist echt nix.“ Den Geschmack der kalten Maultaschen beschrieb er als „fies“ und fragte an sein Team gewandt, wer denn die Idee für diese Nummer gehabt habe. Den Clip dazu kann man sich online ansehen. Dubai-Schokoladen-Hype in Stuttgart In Stuttgart standen am vergangenen Freitag Schokoladenfans stundenlang vor der Lindt-Filiale an, um eine der limitierten Dubai-Schokoladen mit Pistazien- und Kadayif-Füllung zu ergattern. Von den deutschlandweit nur 1000 Tafeln waren in Stuttgart am Freitag lediglich 100 erhältlich, für 14,99 Euro pro Stück. Manche Käufer hoffen, die Schokolade gewinnbringend weiterzuverkaufen, während andere sie selbst genießen oder mit der Familie teilen möchten.