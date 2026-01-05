Stuttgart: Schlagabtausch zwischen IHK und OB – wie Nopper nun reagiert

Nach der IHK-Kritik geht OB Frank Nopper in die Offensive. Der Beginn eines offenen Schlagabtausches zwischen Rathaus und Wirtschaft.
Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) geht nach der Kritik der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart (IHK) in die Offensive. In einem offenen Brief weist er den Vorwurf zurück, in der aktuellen Haushaltsdebatte zu wenig präsent gewesen zu sein, und wirft der IHK im Gegenzug mangelnde Unterstützung vor. „Ich habe mich persönlich in mehreren gemeinderätlichen Sitzungen – auch öffentlich – dezidiert und klar gegen eine Erhöhung der Gewerbesteuer ausgesprochen“, betont Nopper. Sowohl im Ausschuss als auch im Gemeinderat habe er gegen eine Erhöhung gestimmt. Eine Anhebung sende ein „fatales Signal an die Wirtschaft“, die sich ohnehin in einer „depressiven Stimmung befindet“.