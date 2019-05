1 Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Mann hat in der Nacht zum Montag seine zwei Monate alte Tochter tot aufgefunden. Die Polizei nahm daraufhin die Mutter des Säuglings fest.

Stuttgart - Ein zwei Monate altes Mädchen ist in der Nacht zum Montag tot in einer Wohnung in Stuttgart gefunden worden. Die Polizei nahm daraufhin die 29-jährige Mutter des Säuglings fest.

Wie die Beamten berichten, hatte der Vater das leblose Mädchen kurz nach 2 Uhr entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Weil die Mutter als Tatverdächtige in Betracht kommt, wurde sie von der Polizei in der Wohnung festgenommen. Die 29-Jährige wird im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat, dauern an.