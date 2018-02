Stuttgart Rücksichtsloser Raser gefährdet Fußgänger und Autofahrer

Von red 10. Februar 2018 - 15:11 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die durch einen rücksichtslosen Autofahrer gefährdet wurden. Foto: Phillip Weingand/Symbolbild

Der Fahrer eines weißen Smart Fortwo hat die Stuttgarter Innenstadt unsicher gemacht. Der Unbekannte überholte rücksichtslos, fuhr auf die Gegenspur und wich sogar auf den Gehweg aus.

Stuttgart - Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Smart Fortwo hat am Freitagabend mit seinem rücksichtslosen Verhalten den Straßenverkehr zwischen Bad Cannstatt und der Stuttgarter Innenstadt gefährdet.

Der Autofahrer versuchte gegen 22.05 Uhr zunächst in der Deckerstraße einen BMW zu überholen, musste das Überholmanöver jedoch wegen entgegenkommender Fahrzeuge abbrechen und überholte das Fahrzeug anschließend im Kreisverkehr an der Decker-/Daimlerstraße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet der Smart dabei zu weit nach rechts und der BMW-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Danach raste der Smart-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit über die Mercedesstraße und Cannstatter Straße weiter bis zur Wolframstraße. An der Kreuzung zur Heilbronner Straße überfuhr er beim Abbiegen Richtung Hauptbahnhof eine rote Ampel und ordnete sich auf der Linksabbiegerspur Richtung Schillerstraße ein.

Über die Busspur fuhr er jedoch geradeaus in die Friedrichstraße, bog nach links in die Kronenstraße ein und von dort entgegen der Fahrtrichtung in die Stephanstraße. Entgegenkommenden Fahrzeugen wich er über den Gehweg aus und gefährdete dabei mehrere Fußgänger. Sie mussten zur Seite springen, um nicht von dem Smart erfasst zu werden.

Schließlich flüchtete der Raser über die Bolz- Friedrichstraße in die Theodor-Heuss-Straße, wo ihn Zeugen im Bereich des Rotebühlplatzes aus den Augen verloren. Zeugen, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich bei Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711 / 89 90 41 00 zu melden.