Fünf Jahre war der Steg, der den Stuttgarter Stadtteil Berg mit dem Leuze verbindet, gesperrt. Die Wiedereröffnung hatte sich verzögert. Nun ist er freigegeben – und das nicht nur für Fußgänger.

Stuttgart - Der Weg zwischen dem Rosensteinpark und dem Mineralbad Leuze sowie dem Stadtteil Berg ist wieder frei. Fünf Jahre nach der Sperrung, die durch den Bau eines kurzen Tunnelstücks im Zusammenhang mit dem Projekt Rosensteintunnel bedingt war, ist der Rosensteinsteg wieder nutzbar. Nicht nur wie früher für Fußgänger, sondern nun auch für Radfahrer.

Das Tiefbauamt der Stadt hat den Steg so anpassen lassen, dass er nun auch von Radfahrern befahren werden kann. Abgebaut werden musste der zweite Teil des Stegs zum Park hin 2014 für den Bau des sogenannten „Kurztunnels“. Das Tunnelstück mündet in den Schwanenplatztunnel und wird künftig den Verkehr auf der B 14 in Richtung Innenstadt aufnehmen.

Die Wiederherstellung des Stegs verzögerte sich

Durch die Kündigung des Bauvertrags mit der zuerst für den Tunnelbau beauftragten Firma Wolff und Müller 2017 verzögerte sich die Wiederherstellung des Stegs, da dieser direkt auf der Decke des Kurztunnels aufliegt. Im Herbst 2018 begannen die Arbeiten nach erneuter Ausschreibung. Rund ein Jahr später sind die Arbeiten abgeschlossen und der Steg kann wieder genutzt werden.

Claus-Dieter Hauck, Leiter der Abteilung Stadtbahn, Brücken und Tunnelbau, sagte: „Wir freuen uns, den Steg noch vor Weihnachten wieder der Öffentlichkeit übergeben zu können. Das war so nach der Kündigung zunächst nicht absehbar.“