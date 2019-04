7 In Stuttgart-Riedenberg hat es in einer Tiefgarage gebrannt. Foto: SDMG

Ein Fahrzeug ist am Sonntagabend in einer Tiefgarage in Stuttgart-Riedenberg in Flammen aufgegangen. Dabei kam es zu einer massiven Rauchentwicklung.

Stuttgart-Riedenberg - Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Großeinsatz in die Klara-Neuburger-Straße nach Stuttgart-Riedenberg ausgerückt. Ein Fahrzeug war in einer Tiefgarage in Brand geraten.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand kurz vor 18.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr rückte zum Ort des Geschehens aus und konnte das brennende Auto in einer Tiefgarage lokalisieren.

„Die Rauchentwicklung war dabei so stark, dass viele Meldungen bei uns eingingen, auch von Menschen, die die Rauchschwaden von größerer Entfernung entdeckt hatten“, so ein Polizeisprecher.

Der Brand war gegen 19.15 Uhr gelöscht, verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Informationen zur Ursache des Feuers und zum Sachschaden gibt es noch nicht.