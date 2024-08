Stuttgart Richtung Ulm: 18-Jährige in Regionalzug sexuell belästigt – Zeugen gesucht

1 Die 18-Jährige war in einem Regionalzug in Richtung Ulm unterwegs. (Symbolbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch eine 18-Jährige in einem Regionalzug, der von Stuttgart in Richtung Ulm unterwegs war, sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Hinweise.











Am vergangenen Mittwochmorgen hat ein bislang unbekannter Täter eine 18-Jährige in einem Regionalzug aus Stuttgart in Richtung Ulm belästigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die 18 Jahre alte Reisende und der Unbekannte gegen 10 Uhr mit einer Regionalbahn von Langenau in Richtung Ulm. Bisherigen Informationen zufolge beobachtete der Mann die 18-Jährige zunächst während der Fahrt, setzte sich dann jedoch neben sie und sprach sie an.