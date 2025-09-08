Stuttgart: Rekordzahlen im Tourismus, mehr Pflegebedürftige
1
Bei Besuchern so beliebt wie noch nie: Die Stadt Stuttgart. Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Markus Keller

Im Jahr 2024 haben so viele Besucher wie noch nie in Stuttgart übernachtet. Dies geht aus dem Statistikheft der Stadt hervor.

. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat 2024 den bisher höchsten Stand bei Besucherankünften und Übernachtungen verzeichnet: 2.318.270 Gäste übernachteten insgesamt 4.653.227 Nächte in den Stuttgarter Hotels und Beherbergungsbetrieben, wie aus dem am Montag veröffentlichten Monatlichen Statistikheft der Stadt hervorgeht. Nicht nur die Sommermonate während der Fußball-Europameisterschaft, sondern auch die übrigen Monate erzielten Rekordzahlen. Keine andere deutsche Großstadt konnte seit 2019 eine derartig deutliche Steigerung ihrer Gästezahlen erreichen.

 

Ein weiterer Fakt aus dem Monatsheft: Laut den jüngsten verfügbaren Zahlen von 2023 lebten in Stuttgart 26.992 pflegebedürftige Menschen, was einem Anstieg von über zwölf Prozent gegenüber 2021 entspricht. Dieser Zuwachs ist hauptsächlich auf die längere Lebenserwartung zurückzuführen. Die Pflegequote in Stuttgart bleibt aber im Vergleich zu anderen Städten eher niedrig, mit deutlichen Unterschieden zwischen Geschlechtern, Altersgruppen und Pflegestufen. (2230/08.09.2025)

 