Stuttgart Radelndes Kind von Bus erfasst

Von red 18. Mai 2018 - 19:10 Uhr

In Stuttgart wurde ein Siebenjähriger bei einem Unfall verletzt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, fährt ein sieben Jahre alter Junge in Stuttgart Bad-Cannstatt auf eine Straße. Ein Busfahrer kann sein Fahrzeug nicht rechtzeitig bremsen.

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart Bad-Cannstatt ist ein sieben Jahre alter Junge verletzt worden. Der Junge sei am Freitagnachmittag in der Straße Am Römerkastelle mit seinem Fahrrad gegen einen Linienbus gefahren, teilten die Beamten mit. Rettungskräfte brachten das verletzte Kind in ein Krankenhaus.

Der Bus der Linie 56 fuhr gegen 16.40 Uhr auf der Straße Am Römerkastell, als auf Höhe Hausnummer 127 der Junge mit seinem Fahrrad, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße fuhr und gegen den Bus prallte. Durch die Vollbremsung des Busses stürzten den Angaben zufolge zwei Insassen, die ebenfalls leichte Verletzungen erlitten.